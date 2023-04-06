«Хеликс» установит более 40 пунктов бесконтактной сдачи анализов в клиниках Санкт-Петербурга

«Хеликс» в течение нескольких месяцев установит 43 автомата для бесконтактной сдачи анализов на территории медицинских центров Санкт-Петербурга. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в лабораторной службе. Первым партнером «Хеликса» по проекту стала сеть медицинских центров «Медикус». В ее клиниках в Санкт-Петербурге уже установлено два таких устройства, до конца апреля там разместится еще один объект.

До этого «Хеликс» развивал автоматы для бесконтактной сдачи анализов на базе своих диагностических центров. Сейчас ими оснащены 30 объектов лабораторной службы в Санкт-Петербурге. Установка устройств позволит «Медикусу» привлечь новых клиентов, отмечают в компании.

Об открытии бесконтактных пунктов для сдачи анализов «Хеликс» объявил в августе прошлого года. Сервис пользуется большой популярностью у клиентов – с момента его запуска ежемесячный прирост количества заказов составляет в среднем 40%, говорит заместитель генерального директора «Хеликса» Дарья Горякина. До конца 2025 года лабораторная служба собирается установить в медицинских центрах, аптеках, аэропортах, торговых комплексах и банковских отделениях 3 тыс. автоматов. Инвестиции в проект составят 5 млрд рублей.

«Хеликс» является одной из крупнейших лабораторных служб России. В ее состав входит более 750 диагностических центров и лабораторных пунктов в России, Казахстане и Белоруссии.

В феврале «Ъ-СПб» рассказывал, что лабораторная служба «Хеликс» купила компанию «Синэво», крупнейшую на белорусском рынке сеть диагностических центров. Ее бывший владелец — шведский медицинский холдинг Medicover — уходит из страны, оценив актив в €14,5 млн.

Подробнее – в материале «Helix перехватил шведскую пробирку».

Константин Куркин

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