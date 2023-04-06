В Нижнем Новгороде началось строительство общежития IT-кампуса

Московское ООО «Монотек Строй» приступило к строительству общежития межвузовского IT-кампуса на улице Большие Овраги в Нижнем Новгороде, сообщили в правительстве Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

IT-кампус «Неймарк» планируется построить в пять этапов. Первая очередь включает возведение 13-ти шестиэтажных и пяти четырехэтажных зданий общежитий общей площадью 37,4 тыс. кв.м., рассчитанных на 1,3 тыс. студентов. Общая стоимость кампуса составит 41 млрд руб., из них 19,3 млрд руб. – средства федерального гранта.

Вторая и третья очереди проекта будут реализованы на улице Шевченко и вблизи студенческого городка ННГУ им. Лобачевского на проспекте Гагарина. В рамках четвертой очереди построят образовательный корпус с физкультурно-оздоровительным комплексов и конференц-центром. Пятый этап предполагает строительство образовательного корпуса на 5 тыс. студентов в районе метромоста. Общая площадь всех объектов составит 216,4 тыс. кв. м.

«Кампус будет полностью отвечать вызовам времени и запросам, которые сегодня есть у компаний-лидеров рынка цифровой продукции», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он добавил, что «Неймарк» станет стимулом для развития целого ряда городских территорий.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», стоимость создания в центре Нижнего Новгорода квартала высоких технологий «1221» оценивается в 120 млрд руб. Застройка территории исторического Започаинья с учетом межвузовского IT-кампуса составит 300 га.

Владимир Зубарев