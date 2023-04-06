Стоимость отдыха в Турции и Сочи для уральских туристов в этом году выросла на 30%

Стоимость пакетного тура в этом году для уральских туристов на отдых в Турции выросла на 30%, рассказала на пресс-конференции руководитель департамента маркетинга «Анекс Тур Россия» Жанна Гареева. «Стоимость турпакета возросла – рост составил 25-30%. Это обусловлено ростом стоимости перевозки: выросла стоимость топлива и увеличилась длительность полетов», — прокомментировала госпожа Гареева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По ее словам, если раньше на полет из Москва в Анаталью уходило 2 часа 50 или 3 часа 10 минут, то сейчас время в полете составляет 4 часа 40минут либо 5 часов. При этом, турецкие отельеры подняли стоимость проживания «в силу своих внутренних причин», так как цены в Турции выросли.

На 15-30% выросла и стоимость туров в Сочи. По словам Жанны Гареевой, на сегодняшний день многие санаторно-курортные объекты на июнь уже «стоят в стопе».

Как заявлялось ранее, в предстоящем летнем сезоне уральские туристы чаще всего бронируют отдых на российском побережье, а также в Абхазии: на многих курортах забронировано уже порядка 85% мест.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал» «Туристов манит Кавказ».

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