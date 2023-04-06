Компетентность экологической лаборатории Сызранского НПЗ подтверждена экспертно

Экологическая лаборатория Сызранского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») получила положительную независимую оценку технической компетенции своей деятельности. Соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и критериям аккредитации придает результатам ее исследований официальный статус.



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Основная задача экологической лаборатории — контроль окружающей среды как на производственной площадке, так и на границе санитарно-защитной зоны. В систему природоохранного мониторинга СНПЗ включены три стационарных и два передвижных поста. С их помощью специалисты отслеживают состояние воздуха, сточной и природной воды, почвы, грунтов и отходов, ежегодно выполняя около 350 тысяч анализов.

Экспертами Федеральной службы по аккредитации сделан однозначный вывод о полном соответствии экологического подразделения АО «СНПЗ» требованиям ГОСТ ISO/IEC17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и критериям аккредитации, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ. Высокой оценки заслужили также квалификация специалистов, достоверность получаемых результатов, оснащенность оборудованием, порядок ведения документации.

Оценка компетентности действующего персонала — важнейший этап процедуры. Все сотрудники лаборатории прошли собеседование по системе менеджмента и специфике своей работы, кроме того, лаборанты выполнили контрольные испытания.

Эксперты из Росаккредитации также проверили достаточность и состояние метрологического обеспечения средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования — всего около 500 единиц.

Успешное прохождение процедуры подтверждения компетентности доказывает техническую оснащенность и организационную готовность лаборатории АО «СНПЗ» к выполнению задач по экологическому контролю, придает результатам ее исследований официальный статус.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.