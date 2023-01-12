Госавиакомпания отказалась комментировать иск к УЗГА на 1,3 млрд рублей из-за охраняемой законом тайны

ОАО «Государственная авиакомпания "224-й летный отряд"» не стало раскрывать суть иска к Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА) на 1,31 млрд руб., сославшись на «охраняемую законом тайну».

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«Вынуждены отказать в предоставлении сведений о существе соглашения между ОАО "224 ЛО" и АО "УЗГА", а также иных подробностей об обстоятельствах, основаниях и предмете искового требования, поскольку данные сведения отнесены к охраняемой законом тайне», — следует из ответа компании на запрос «Ъ-Урал».

В пресс-службе УЗГА на запрос о сути иска не ответили.

ОАО «224 ЛО» было образовано в 1995 году. Основным заказчиков авиакомпании является Администрация президента России. Также среди крупных заказчиков «Особый Летный отряд Россия», «Рособоронэкспорт» и ОАО «РСК МИГ». Компания предоставляет услуги коммерческих авиаперевозок крупногабаритных грузов.

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