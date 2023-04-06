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Коммерсантъ FM
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WSJ: Exxon потратила несколько миллиардов долларов, но не нашла нефть у берегов Бразилии

По данным The Wall Street Journal (WSJ), ссылающейся на неназванные осведомленные источники, американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil вынуждена свернуть свой крупный проект по разработке глубоководных месторождений у побережья Бразилии. Это произошло из-за того, что компании не удалось найти коммерчески целесообразные залежи нефти.

Сообщается, что в ходе масштабного проекта, который начался в 2017 году, на несколько раундов геологоразведочных работ было потрачено около $4 млрд. Однако в конце прошлого года компания перевела сотрудников этого проекта в другие страны: Канаду, Анголу и Гайану. Впрочем, компания не исключает, что в ближайшем будущем может начать новые проекты в Бразилии, которая занимает 16-е место в мире по запасам нефти.

Евгений Хвостик

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