WSJ: Exxon потратила несколько миллиардов долларов, но не нашла нефть у берегов Бразилии

По данным The Wall Street Journal (WSJ), ссылающейся на неназванные осведомленные источники, американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil вынуждена свернуть свой крупный проект по разработке глубоководных месторождений у побережья Бразилии. Это произошло из-за того, что компании не удалось найти коммерчески целесообразные залежи нефти.

Сообщается, что в ходе масштабного проекта, который начался в 2017 году, на несколько раундов геологоразведочных работ было потрачено около $4 млрд. Однако в конце прошлого года компания перевела сотрудников этого проекта в другие страны: Канаду, Анголу и Гайану. Впрочем, компания не исключает, что в ближайшем будущем может начать новые проекты в Бразилии, которая занимает 16-е место в мире по запасам нефти.

Евгений Хвостик