«Азимут» в июне запустит рейсы из Тюмени в Минеральные Воды через Нижнекамск

Авиакомпания «Азимут» с 1 июня запустит рейсы по маршруту Тюмень — Минеральные Воды с пересадкой в Нижнекамске (Татарстан), сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Вылет из Тюмени будет осуществляться в 10:10, посадка в Нижнекамске — в 10:00. Вылет из Нижнекамска запланирован на 11:00, посадка в Минеральных Водах — на 14:15.

Из Минеральных Вод вылет запланирован на 1:20, посадка в Нижнекамске — на 4:20. Вылет из Нижнекамска будет осуществляться в 5:20, посадка в Тюмени — в 9:10.

Стоимость билетов по маршруту Тюмень — Минеральные Воды начинается от 5100 руб., по маршруту Тюмень — Нижнекамск от 1480 руб.

Напомним, ранее авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять прямые рейсы в Минеральные воды из Екатеринбурга. Полеты выполняются на самолетах Airbus A320. Время в пути — 3 часа 45 минут. Стоимость билетов — от 5 676 руб.

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Диана Сунагатуллина