«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды

Авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять прямые рейсы в Минеральные воды из шести российских городов, включая Екатеринбург, сообщили в пресс-службе перевозчики. Полеты выполняются на самолетах Airbus A320. Время в пути — 3 часа 45 минут. Стоимость билетов — от 5 676 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также рейсы на Северный Кавказ были запущены из Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Казани и Самары. «Минеральные воды считаются "Воротами Кавказа" — это крупный транспортный узел, который используется в качестве транзитного пункта по пути в крупнейшие санаторные комплексы или на горнолыжные курорты», — рассказали в пресс-службе.

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