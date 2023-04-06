Отделения фонда «Защитники Отечества» откроются во всех регионах

В регионах России откроются отделения фонда «Защитники Отечества», сообщила его председатель Анна Цивилва. По ее словам, это произойдет «в ближайшее время».

Взаимодействие с регионами «станет одним из ключевых направлений деятельности, так как именно там, «на земле», обнаруживаются реальные проблемы тех, кому нужна помощь и там же находятся самые эффективные решения для них», сообщила она. На базе региональных отделений Российской академии народного хозяйства и госслужбы, сообщила она также, начнется обучение социальных координаторов фонда, которые будут персонально взаимодействовать с каждым ветераном и семьями погибших бойцов, окажут помощь по всем вопросам.

Анна Цивилева рассказала, что фонд будет работать не только с ветеранами СВО, но и «помогать тем, кто с мая 2014 года защищал жителей Донбасса». Она назвала главной задачей фонда, «сделать так, чтобы те, кто защищал нашу страну, могли вернуться к привычной жизни и получить всю необходимую поддержку — от медицинской и психологической помощи и реабилитации до получения новой профессии и содействия трудоустройству».

3 апреля президент России Владимир Путин своим указом создал государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», назначив его председателем супругу кузбасского губернатора Сергея Цивилева Анну Цивилеву.

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Игорь Лавренков, Кемерово