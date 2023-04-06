Депутат Народного совета напомнила, что в ДНР отменили смертную казнь

Смертная казнь в Донецкой Народной Республике (ДНР) была отменена после вхождения в состав России, напомнила депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина. По ее словам, смертные приговоры, вынесенные в республике до присоединения к РФ, приведены в исполнение не были. Ранее сегодня, 6 апреля, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к председателю Конституционного суда (КС) РФ Валерию Зорькину с предложением рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Шишкина

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Елена Шишкина

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

«С момента вхождения в состав РФ на территории региона применяется законодательство, не противоречащее федеральному. Поэтому уже с октября (2022 года.— "Ъ") на территории республики действуют, а правоохранительные органы руководствуются Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами РФ. Такая мера, как смертная казнь, в кодексе РФ отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также ее не применяет и не назначает»,— сообщила депутат (цитата по ТАСС).

Сергей Миронов считает, что вернуть высшую меру необходимо из-за «изменения геополитической ситуации, враждебных действий западных стран против РФ, а также терактов и убийств мирных граждан».

Вынесение смертных приговоров в России запрещено согласно постановлению Конституционного суда от 1999 года. 2 октября 2022 года КС РФ разъяснил, что нормы законодательства, противоречащие Конституции, не будут применяться на вошедших в состав страны территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В ДНР высшую меру наказания заменили на пожизненное лишение свободы.

Милена Костерева