Спрос на промышленных сотрудников в СЗФО вырос на 87% за год

Работодатели из промышленного сектора в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) разместили по итогам I квартала более 45 тыс. вакансий, что на 25% больше итогов последнего квартала прошлого года, а также на 87% превышает показатели января-марта 2022 года. Информация об этом следует из релиза hh.ru.

В настоящее время из всего объема вакансий на рынке труда СЗФО каждая шестая размещена в сфере промышленности. Более двух третей предложений в сфере приходится на Санкт-Петербург (68%, что на 4% больше, чем в конце 2022 года). На втором месте расположилась Ленобласть (11%), третью позицию разделили Мурманская и Калининградская область (по 4% в каждом регионе).

Диапазон зарплат в промышленности по России составляет от 50 тыс. руб. до 114,9 тыс. руб. На одну вакансию в производственной сфере могут откликаться до 2 кандидатов, в регионах СЗФО чуть больше – до 3 человек, а в Петербурге – 2,2 человека на место.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на 40% вырос спрос на сотрудников ЖКХ.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте