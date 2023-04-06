В Пулково протестировали новую систему отпугивания плиц

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге протестировали новую орнитологическую систему Orni российского производства. При помощи нее будут отпугивать птиц, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Orni удастся обнаруживать пернатых и направление их движения в радиусе 20 км, а также включать систему отпугивания. Общее тестирование заняло больше года, система способна видеть птиц при любых метеоусловиях. В Пулково подчеркнули, что Orni не создает помех для радиооборудования систем посадки и не имеет излучения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге появятся новые автобусы до Пулково с принтерами для печати посадочных талонов.

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