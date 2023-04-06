Коллекция для ценителей вина в «Табрисе»

С 6 апреля по 23 июля 2023 года в супермаркетах «Табрис» можно будет приобрести новую коллекцию бокалов и стаканов «Ля Ателье дю Вин» со скидками до 77 процентов в обмен на наклейки

Фото: ООО "ТВК-Р"

Бокалы для тихих и игристых вин, стаканы для напитков и аксессуары для вина французского бренда «Ля Ателье дю Вин» — премиальная коллекция для тех, кто ценит хорошие напитки. Французское качество и внимание к деталям позволяют раскрыть вкус напитка в полной мере. Легкие и утонченные бокалы «Ля Ателье дю Вин» разработаны дизайнерами с использованием новых технологий, а их форма не отвлекает от дегустации и раскрывает самые тонкие и сложные ароматы.

Собрать всю коллекцию премиальных бокалов теперь гораздо проще с новой программой сети супермаркетов «Табрис». За каждые 300 рублей в чеке покупатели смогут получать наклейки, с которыми приобрести всю коллекцию для вина можно со скидками до 77 процентов. К примеру, набор из пары бокалов для шампанского в обмен на наклейки будет стоить всего 499 рублей при розничной цене 1999 рублей. Можно как пополнить свою коллекцию, так и преподнести изящный подарок близким к празднику или просто так.

О бренде «Ля Ателье дю Вин» С 1926 года бренд «Ля Ателье дю Вин» является экспертом в создании аксессуаров для ценителей вина. «Ля Ателье дю Вин» изготавливает не только бокалы и стаканы для напитков, но и профессиональные инструменты для правильного хранения и дегустации вин.

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