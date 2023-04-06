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обновлено 11:10

Ольгу Русинову назначили врио главы Воткинского района Удмуртии

Обязанности руководителя Воткинского района Удмуртии будет временно исполнять заместитель главы администрации-начальник управления финансов Ольга Русинова. Соответствующее решение было принято на сессии районного Совета депутатов.

Напомним, прежний глава Воткинского района Илья Прозоров покинул свой пост из-за желания уделять больше времени семье и родителям, а также продолжить дело своего отца. Последний рабочий день у господина Прозорова был 5 апреля.

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