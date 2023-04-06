Замглавы предприятия ТЭК из Отрадного подозревается в злоупотреблении полномочиями

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ) в отношении заместителя руководителя предприятия теплоэнергетического комплекса в Отрадном. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

«Ущерб от противоправной деятельности указанного лица составил более 5 млн рублей»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики считают, что преступление было совершено в рамках исполнения контракта на выполнение строительно-монтажных работ. Детали преступления не раскрываются.

Ранее суд изменил приговор бывшей начальнику финансового управления самарского РКЦ «Прогресс» (структура «Роскосмоса») Светлане Кирилиной и экс-главному инженеру предприятия Сергею Тюлевину. Срок заключения в колонии бывших топ-менеджеров был снижен с девяти до шести с половиной лет. Они обвинялись в злоупотреблении полномочиями при поставках оборудования для производства ракет-носителей «Союз2» и нецелевом расходовании бюджетных средств. Второе обвинение было снято в связи с истечением срока давности.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Апелляция вычла два с половиной года».

Георгий Портнов