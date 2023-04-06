В Воронежской области начали открывать наплавные мосты, закрывавшиеся на время паводка

В правительстве Воронежской области сообщили, что закрывавшиеся на время паводка подтопленные мосты вскоре начнут открываться. Уровень воды в Дону интенсивно понижается, поэтому уже 17 апреля будет запущен мост на временной объездной дороге в с. Новоживотинное в Рамонском районе.

Следом, 18-19 апреля, планируется открыть мост на дороге Воронеж-Малышево-Гремячье км 17+800 в Хохольском районе. 20-21 апреля откроют еще три переправы — на дороге М «Дон»-Богучар-Петропавловка км 11+460 в Богучарском районе, на дороге «Давыдовка-Аношкино»-Селявное у с. Хворостань км 0+830 в Лискинском районе и на автомобильной дороге Воронеж-Луганск-Давыдовка км 14+000 в Острогожском районе.

20-22 апреля начет функционировать мост на дороге Ольховатка-Старая Калитва км 7+442 в Верхнемамонском районе.

Валерия Розбот

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