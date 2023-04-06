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Катав-Ивановское АТП подало на свое банкротство из-за долга в 12 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление о признании банкротом Межмуниципального ООО «Катав-Ивановское автотранспортное предприятие». Организация сама направила документы из-за долга в размере более 12 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Катав-Ивановское АТП принадлежит администрации муниципалитета. В январе этого года руководство района приняло решение о ликвидации предприятия. Уволенные работники АТП заявили о долгах по заработное плате. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) по требованию главы СКР Александра Бастрыкина. По сведениям прокуратуры, предприятие задолжало 18 бывшим работникам 750 тыс. руб.

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