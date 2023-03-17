СК завел дело из-за невыплаты зарплат на предприятии Катав-Ивановска

Следственные органы возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплат 18 бывшим работникам Катав-Ивановского автотранспортного предприятия. Устанавливаются все обстоятельства, сообщают в региональном управлении СК России.

По сведениям прокуратуры, 18 работников 28 февраля этого года уволились с предприятия, однако в этот день им не выдали окончательный расчет. Сумма задолженности по зарплате превысила 750 тыс. руб. Прокурор Катав-Ивановска направил мировому судье заявления о выдаче судебных приказов о взыскании долга с предприятия.