Дерипаска намерен взыскать с Полонского 2 млрд рублей за «лживые высказывания»

Адвокат бизнесмена Олега Дерипаски сообщил РБК, что иск к Сергею Полонскому связан «с лживыми и оскорбительными высказываниями», которые прозвучали в адрес истца в интервью телеканалу RTVI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Адвокаты просят взыскать с Полонского материальную компенсацию, а от RTVI и Google хотят только удаления видеозаписи»,— уточнил адвокат Дерипаски Алексей Мельников. По его данным, RTVI уже удалил это интервью.

В декабре прошлого года RTVI опубликовал на YouTube (принадлежит Google) интервью с Сергеем Полонским, в котором последний подверг резкой критике Дерипаску.

По данным господина Мельникова, к Сергею Полонскому предъявлено два требования на сумму в 2 млрд руб. Из них один миллиард рублей — компенсация морального вреда, еще один миллиард — компенсация репутационного ущерба.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края зарегистрировал иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства к предпринимателю Сергею Полонскому, компании Google и телеканалу RTVI (ООО «ЭрТиВиАй Продакшн»).

Наталья Решетняк

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