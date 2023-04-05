Дерипаска подал иск к Полонскому, Google и RTVI

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края зарегистрировал иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства к предпринимателю Сергею Полонскому, компании Google и телеканалу RTVI (ООО «ЭрТиВиАй Продакшн»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как следует из карточки дела, заявление было подано 13 марта. Собеседование по делу состоится 10 апреля. Суть претензий на данном этапе не отражена в материалах дела.

Сергей Полонский с 2004 по 2011 год владел одной из крупнейших девелоперских компаний «Миракс Групп». До 2008 года являлся одним из богатейших людей России. В 2013 году в отношении Полонского возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве и хищении денежных средств граждан. 12 июля 2017 года Пресненский суд Москвы приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Бизнесмен освобожден от отбывания наказания за истечением срока давности.

RTVI (раньше назывался «НТВ International») основан в 1997 году Владимиром Гусинским, затем принадлежал бывшему гендиректору телеканала «Звезда» Руслану Соколову. По данным «Ъ», в 2017 году проект был перезапущен на деньги инвестора, чье имя не разглашается. Руководил перезапуском генпродюсер Алексей Пивоваров (признан иностранным агентом, позже ушел с канала). В 2019 году канал заявил, что контрольную долю в нем приобрел американский бизнесмен Микаэль Исраелян. Он основной собственник, но, согласно действующему акционерному соглашению, RTVI не раскрывает полный список владельцев, говорит представитель канала.

20 марта стало известно, что Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Марии Певчих.

Весной прошлого года Олег Дерипаска подал иск к бывшему владельцу «Тинькофф-банка» Олегу Тинькову. Спор между миллиардерами возник весной 2022 года из-за оскорбительных высказываний Тинькова в адрес Дерипаски. Основатель «Тинькофф-банка» назвал в соцсетях Олега Дерипаску «вором» и «олигархом».

Наталья Решетняк

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