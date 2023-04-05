«Крылья Советов» проиграли ЦСКА в Кубке России

В среду, 5 апреля, прошел ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между столичным ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Матч завершился победой ЦСКА со счетом 1:0. В концовке игры мяч в свои ворота забил игрок самарской команды Глен Бейл.

Первая встреча команд в Самаре завершилась со счетом 2:2. Оба коллектива продолжают борьбу за Кубок России. ЦСКА в рамках Пути РПЛ предстоит противостояние с «Уралом» из Екатеринбурга. «Крылья Советов» отправляются в нижнюю сетку Пути регионов турнира.

Ранее тольяттинский «Акрон» выбил из Кубка России московское «Динамо».

Андрей Сазонов