В 2023 году «ПИК» начнет строительство пяти соцобъектов в Ленобласти

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство детского сада на 350

мест в Новом Девяткино. Дошкольное учреждение к I кварталу 2025 года возведет федеральный застройщик «ПИК» по соглашению с правительством Ленинградской области. В этом году компания приступит к строительству пяти соцобъектов в регионе.

Детский сад появится на территории ЖК «Заречный парк» в Новом Девяткино и рассчитан на15 групп от 1,5 до 7 лет. Здесь откроются залы для занятий музыкой, спортом, образовательные классы и кружковые помещения. На территории садика предусмотрена спортивная площадка.

Всего в 2023 году «ПИК» приступит к строительству пяти образовательных объектов в Ленобласти — детского сада в «Заречном парке», детсада на 350 малышей в Аннино, школы для 550 учеников в ЖК «Таллинский парк» в Новоселье, детского сада на 350 мест и школы на 1100 мест в «Янинском лесу» в Янино.

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский отмечает, что регион ведет переговоры с застройщиками по строительству школ, которые особенно нужны в районах новостроек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Ленобласти заключили концессионное соглашение о возведении школы на 1175 мест в Мурино.

Александра Тен

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