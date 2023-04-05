Тюменский опыт продвижения продукции для нефтегазового кластера признан одной из лучших практик

Работа правительства Тюменской области по развитию кооперации и продвижению продукции и услуг предприятий для нужд нефтегазовых компаний в рамках кластера вошла в число лучших региональных практик поддержки промышленности. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в рамках заседания на тему развития отечественной промышленности в условиях санкционного давления. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, члены правительства РФ, главы регионов, руководители крупных компаний.

Владимир Путин назвавший одной из системных стимулирующих мер развития российской промышленности обновленный режим работы промышленных кластеров. «Правительство Тюменской области продолжит поддержку региональной промышленности. Ведь экономический рост — это налоги в бюджет и рабочие места для наших земляков»,— отметил губернатор Моор.

Главной задачей деятельности кластера является снижение доли импортного оборудования и услуг в российской нефтегазовой отрасли до 40% к 2024 году за счет реализации высокотехнологичных проектов. На сегодня в состав нефтегазового кластера входят 114 участников из 19 регионов России. По итогам 2021 года суммарный объем выручки участников кооперационной цепочки кластера превысил 2 трлн руб., количество трудоустроенных на предприятиях кластера составило почти 56 тыс. человек.

Напомним, индекс промышленного производства Тюменской области за январь-февраль вырос на 2,9% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Ирина Пичурина