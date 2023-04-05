Ирландия может пересмотреть военный нейтралитет из-за украинского конфликта

Глава МИД Ирландии и министр обороны Михол Мартин представит кабинету министров план публичного форума, посвященного обсуждению военного нейтралитета, пишет газета Irish Examiner. Reuters считает, что таким образом Ирландия готовится к вступлению в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михол Мартин

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Михол Мартин

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Обстановка в области международной безопасности значительно изменилась за последний год. Мы стали свидетелями вопиющего и грубого пренебрежения Россией международным правом»,— говорится в заявлении Михола Мартина.

«Приверженность Ирландии международному порядку, основанному на правилах, и наша традиционная политика военного нейтралитета не освобождают нас от необходимости реагировать на эту новую реальность»,— добавил министр. Агентство Reuters отмечает, что этот шаг властей Ирландии был сделан после официального вступления Финляндии в НАТО.

Открытый национальный консультативный форум по политике международной безопасности пройдет в июне в трех городах Ирландии — Дублине, Корке и Голуэе. Форум будет возможностью инициировать «открытую и информированную дискуссию о внешней политике государства и политике безопасности с широким кругом экспертов, ученых и общественности». В нем примут участие эксперты по безопасности, обороне и внешней политике, политики и ученые. Представители общественности также смогут присутствовать.

Подробнее о расширении НАТО читайте в материале «Финская вольна».

Анастасия Ларина