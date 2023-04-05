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Коммерсантъ FM
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Пригожин наградит школьника, который нашел на дереве сумку с 200 тыс. руб. и медалями ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что наградит медалью за содействие частной военной компании школьника из Тульской области, который нашел на дереве сумку с медалями за участие в спецоперации и 200 тыс. руб. Сумку сдали в полицию, ее владелец разыскивается.

Фото: @concordgroup_official

Фото: @concordgroup_official

«На совете командиров было принято немедленное решение вручить Тимиру медаль за содействие ЧВК "Вагнер". Спасибо, Тимир»,— сказал Евгений Пригожин, его сообщение приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Накануне издание Myslo сообщило, что девятилетний мальчик нашел на дереве сумку, в которой лежали медали «За отвагу», «Железный черный крест Вагнера», молитвослов, а также 200 тыс. руб. По информации Telegram-канала Mash, мальчика зовут Тимир Бахтиеров. «Медиапроект» также сообщал, что медали были выданы ЧВК «Вагнер».

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