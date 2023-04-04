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Коммерсантъ FM
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В Тульской области школьник нашел на дереве сумку с 200 тыс. рублей и медалями за участие в спецоперации

3 апреля в городе Щекино Тульской области девятилетний мальчик нашел на дереве сумку. В ней лежали 200 тыс. руб., а также медали «За отвагу», «Черный крест» и молитвослов. В итоге находку отнесли в отдел полиции, сообщило издание Myslo.

По данным Telegram-канала Mash, обнаружившего находку зовут Тимир Бахтиеров. Ему девять лет. Медиапроект уточняет, что в сумке были две награды «За отвагу», а также медали «За взятие Соледара» и «Железный Черный крест Вагнера» — это внутренняя награда ЧВК «Вагнер», ее дают за выполнение сложных боевых задач. В сумке также лежали 40 сырых пятитысячных купюр.

Мальчик сообщил о находке проходящей мимо женщине, после чего она позвонила в полицию. Теперь сотрудники полиции ищут владельца сумки.

Анастасия Ларина

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