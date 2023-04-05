Прокуратура выявила нарушения при проверке детского сада в Ленобласти

Прокуратура Ленинградской области провела проверку деятельности АНО ДО «Детский сад "Лучик"», управляющей сетью одноименных детских садов в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Сотрудниками были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований и противопожарного режима, пишет 5 апреля пресс-служба ведомства.

Среди нарушений отмечаются несоблюдение требований к режиму отдыха и сна детей, использование мебели, не соответствующей возрасту и росту детей, Кроме того, прокуратура выявила недостаток предметов и средств личной гигиены, нарушения условий хранения средств бытовой химии и уборочного инвентаря и несоблюдение требований к проведению ежедневной бесконтактной термометрии.

Проверка проводилась после жалоб родителей на детский сад «Лучик», находящийся на бульваре Менделеева, д. 7, к. 1. Прокурор области взял под личный контроль восстановление прав и интересов детей. Детский сад принял меры по исправлению нарушений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что детский сад в Ленобласти начали проверять прокуратура и СК после жалоб родителей, посещающих одно из дошкольных учреждений сети.

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