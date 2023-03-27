Детский сад в Ленобласти проверяют прокуратура и СКР после жалоб родителей

Прокуратура Ленинградской области проводит проверку деятельности АНО ДО «Детский сад "Лучик"», управляющей сетью одноименных детских садов в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области, после жалоб родителей детей, посещающих одно из дошкольных учреждений сети. Об этом сегодня, 27 марта, сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти. В ходе проверки выявлены нарушения, в настоящее время принимаются меры прокурорского реагирования.

Проверка проводится после жалоб на детский сад «Лучик», расположенный по адресу: бульвар Менделеева, д. 7, к. 1, в городе Мурино. В ходе проверки в его деятельности выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований пожарной безопасности.

«В настоящее время городской прокуратурой решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, проверочные мероприятия продолжаются. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокурора области»,— отмечается в сообщении прокуратуры Ленобласти.

Жалобы родителей о том, что дети в указанном садике «спят на лавочке и едят из грязной посуды», а также о жестоком обращении с детьми со стороны воспитателей дошкольного учреждения появились в соцсетях в конце прошлой недели. Председатель СКР Александр Бастрыкин по факту обращения жителей Мурино о многочисленных нарушениях в работе детсада поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю управления СКР по Ленинградской области Сергею Сазину представить доклад о ее промежуточных и окончательных результатах.

По данным «СПАРК-Интерфакс», руководитель и основатель АНО ДО «Детский сад "Лучик"» — предприниматель Елена Цапко, являющаяся учредителем еще нескольких юрлиц, оказывающих услуги в сфере детского дошкольного образования, медицины и дополнительного образования в городе Мурино.

Александра Тен, Санкт-Петербург