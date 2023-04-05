В администрацию Харьковской области Украины пришли с обысками по делу о растрате гумпомощи

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в Харьковской областной военной администрации по делу о растрате гуманитарной помощи. Оперативные мероприятия идут у руководства аппарата и в департаменте агропромышленного развития, сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным издания «Цензор.нет», гуманитарная помощь, к действиям с которой у следствия появились вопросы к администрации Харьковской области, была приобретена за счет государства в 2022 году, после начала военного конфликта с Россией.

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Мария Федотова