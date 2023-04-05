Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Взятку вернули из розыска

Новосибирского предпринимателя задержали в Казани

В Казани задержан новосибирский предприниматель Михаил Колмогоров, находившийся в международном розыске по уголовному делу о коррупции. По версии следствия, в 2017–2018 годах бизнесмен через посредников передал заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину взятку более 3 млн руб. за информацию о ходе и результатах расследования дела в отношении его знакомого и помощь в переквалификации обвинения на менее тяжкую статью Уголовного кодекса (УК). Михаила Колмогорова доставили под конвоем в Новосибирск и поместили в СИЗО.

В столице Татарстана задержали объявленного в международный розыск новосибирского предпринимателя Михаила Колмогорова. Об этом «Ъ» рассказали источники, знакомые с ходом следствия.

Сибирского бизнесмена задержали, когда он прогуливался со знакомым по центру Казани. Оперативники, выследившие предпринимателя, уложили его лицом в асфальт и заковали в наручники. Коммерсанта конвоировали в Новосибирск и поместили в СИЗО. В ближайшее время следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) предъявят ему обвинение в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Связаться с его адвокатом не удалось.

По данным следствия, в 2017 году бизнесмен Михаил Колмогоров стал искать выходы на заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина, который курировал в ведомстве уголовно-судебное и оперативно-разыскное направления.

Предприниматель якобы хотел помочь своему приятелю, который обвинялся в разбое и мог провести за решеткой от 7 до 12 лет.

Дело о разбое вели сотрудники Кировского райотдела полиции, ход расследования контролировала районная прокуратура. От заместителя прокурора якобы требовалось предоставлять информацию о следственных действиях, вынести необходимое процессуальное решение и оказать помощь в переквалификации обвинения на менее тяжкую статью УК о самоуправстве, максимальное наказание по которой — пять лет заключения.

Все общение коммерсанта с высокопоставленным прокурором, по версии следствия, проходило через двоих переговорщиков — бывшего члена совета директоров АО «Завод "Экран"» Олега Ярового, имевшего обширные связи в правоохранительных органах региона, и его знакомого Сергея Белоуса.

Следствие установило, что в 2017–2018 годах для зампрокурора области было передано 3 млн руб. и $1 тыс.

В феврале 2022 года командированные в Новосибирск сотрудники центрального аппарата СКР задержали Андрея Турбина, который к тому времени уже оставил работу в надзорном ведомстве и находился на пенсии. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и заключили под стражу. Вслед за ним отправился в СИЗО предполагаемый посредник в передаче взятки Сергей Белоус. Дело в отношении второго посредника, Олега Ярового, как стало известно, было прекращено по примечанию к ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В примечании говорится, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно активно содействовало раскрытию дела и добровольно сообщило о совершенном преступлении в следственные органы.

Как экс-прокурор в Новосибирской области признал вину в коррупции

Михаила Колмогорова, в отношении которого завели дело о даче взятки, объявили в международный розыск, суд вынес постановление о его заочном аресте. Пока бизнесмена искали, суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего зампрокурора области Андрея Турбина и Сергея Белоуса. В первый день слушаний подсудимые, которых уже отпустили из СИЗО, заявили о признании вины.

Альберт Константинов, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...