ВТБ возобновляет публикацию финансовых результатов

Дмитрий Пьянов, Заместитель Президента-Председателя Правления, Финансовый директор банка ВТБ, отметил:

«В 2022 году группа ВТБ столкнулась с беспрецедентными по масштабу сложностями и вызовами. Будучи лидером в обслуживании внешнеторговой деятельности и в инвестиционно-банковском бизнесе, мы стали первой мишенью для максимально возможных санкций, что привело к фиксации существенных убытков.

Тяжелые внешние условия потребовали от нас принятия быстрых и четких решений. Мы смогли оперативно перестроить бизнес и процессы, сохранили клиентскую базу и ключевые продуктовые компетенции, а приобретение Группы «Открытие» позволило нам укрепить наши рыночные позиции в ключевых сегментах розницы и обслуживания малого и среднего бизнеса.

Уже начиная с четвертого квартала 2022 года группа ВТБ вернулась к прибыльности, и сильные результаты первого квартала 2023 года с ожидаемой чистой прибылью около 140 млрд рублей подтверждают устойчивость нашего бизнеса и полный возврат к нормализованной рентабельности.

Реализованная в конце марта дополнительная эмиссия обыкновенных акций и сильная генерация капитала в течение текущего года позволят нам укрепить капитальную позицию и поддерживать прибыльный органический рост бизнеса в качестве ключевого финансового института, поддерживающего развитие экономики России и предоставляющего качественные и современные банковские сервисы для всех групп клиентов».

Финансовые результаты группы ВТБ по МСФО

По итогам первого квартала 2023 года группа ВТБ демонстрирует восстановление рентабельности бизнеса. По предварительным результатам чистая прибыль Группы за первый квартал составила около 140 млрд рублей.

По итогам 2022 года активы группы ВТБ достигли нового исторического максимума, увеличившись по итогам года на 17,1% и составив на конец года 24,4 трлн рублей. По состоянию на 28 февраля 2023 года объем совокупных активов группы ВТБ незначительно изменился и составил 24,3 трлн рублей.

Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 17,4 трлн рублей, увеличившись за год на 18,1%. При этом в 2022 году кредиты физическим лицам увеличились на 17,5% до 5,6 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам увеличился за 2022 год на 18,4% до 11,8 трлн рублей, по состоянию на конец февраля 2023 года корпоративный кредиты приросли на 0,9%, достигнув 11,9 трлн рублей.

По итогам 2022 года финансовый убыток группы ВТБ составил 613 млрд рублей. Ключевыми составляющими убытка стали: расходы за вычетом доходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами (300 млрд рублей до вычета налогов); убытки от выбытия дочерних и ассоциированных компаний и совместных предприятий (229 млрд рублей до вычета налогов) преимущественно ввиду утраты контроля группой ВТБ над ВТБ Банк Европа и ВТБ Капитал Плс вследствие введенных в отношении Группы санкций; cоздание экстраординарных (вызванных санкциями) резервов под кредитные убытки по долговым финансовым активам и под кредитные убытки по прочим финансовым активам и обязательствам кредитного характера (344 млрд рублей до вычета налогов); убытки вследствие реализации процентного риска (33 млрд рублей до вычета налогов).

Финансовые результаты банка ВТБ по РСБУ за 2022 год

По итогам 2022 года финансовый убыток банка ВТБ составил 756,8 млрд рублей, при этом чистые процентные доходы в 2022 году составили 271,6 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — 117,4 млрд рублей, прочие операционные убытки составили 628,5 млрд рублей. Расходы на создание резервов под обесценение в 2022 году составили 486,7 млрд рублей, увеличившись на 227% по сравнению с 2021 годом. Расходы на содержание персонала и административные расходы в 2022 году составили 212,3 млрд рублей, сократившись на 3,7% год к году.

Основной причиной, объясняющий отклонения финансового результата банка ВТБ по РСБУ по итогам 2022 года от финансового результата группы ВТБ по МСФО за аналогичный период является эффект консолидации ПАО Банк «ФК Открытие», отраженный в отчетности Группы по МСФО.

Совокупные активы Банка по состоянию на 1 января 2023 года составили 20,6 трлн рублей, увеличившись на 8,1% за 2022 год.

Совокупный кредитный портфель Банка составил 14,1 трлн рублей, увеличившись за 2022 год на 5,3%. При этом розничный кредитный портфель Банка показал опережающий рост: 8,6% за 2022 год против 3,8% по кредитам юридическим лицам. В соответствии со стратегией развития банка ВТБ доля розничного бизнеса в совокупном кредитном портфеле Банка продолжает расти, увеличившись по итогам 2022 года до 32,3% по сравнению с 31,4% на начало года.

В целях восполнения негативного эффекта санкционных мер на регулятивный капитал Банка, ВТБ Банк инициировал мероприятия по увеличению капитала в 2023 году посредством двух докапитализаций на общую сумму около 270 млрд рублей. Кроме того, Банк планирует увеличивать капитал за счет получения чистой прибыли в 2023 году.