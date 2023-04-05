Mercedes-Benz обновил кроссовер Maybach

Компания Mercedes-Benz представила обновленный кроссовер Maybach GLS, который появится в продаже в 2023 году.

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Автомобиль получил оптику с измененным рисунком, новую решетку радиатора и переоформленные бампера — передний бампер лишился хромированной решетки радиатора в нижней части, которую заменили вставки с паттерном из логотипа Maybach по бокам.

В салоне появился обновленный руль с тачпадами, обновлена мультимедийная система MBUX, получившая новый функционал. Кроме того, улучшены материалы отделки и расширено оснащение, включая новые электронные ассистенты водителя.

Новый Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic стал гибридом — в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач интегрирован 48-вольтовый стартер-генератор мощностью 20 л.с. Силовая установка осталась прежней — 557-сильный 4-литровый бензиновый турбомотор V8, привод — только полный.

Продажи обновленных кроссоверов Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic начнутся осенью 2023 года. Напомним, ранее марка показала рейстайлинговый Mercedes-Benz GLS.

Максим Вершинин

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