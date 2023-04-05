Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве задержали организатора массовых драк мигрантов

Организатора массовых драк мигрантов из Центральной Азии в 2022–2023 годах задержали в Москве. Против него расследуется уголовное дело по признакам преступлений по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Он признался в организации как минимум пяти драк. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Организатора массовых драк мигрантов из Центральной Азии в 2022-2023 годах задержали в Москве

Организатора массовых драк мигрантов из Центральной Азии в 2022-2023 годах задержали в Москве

Фото: СКР

Организатора массовых драк мигрантов из Центральной Азии в 2022-2023 годах задержали в Москве

Фото: СКР

«В период 2022–2023 гг. в городе Москве выходцы из Средней Азии, действуя в составе организованной преступной группы, грубо нарушая общественный порядок, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, то есть из хулиганских побуждений, беспричинно наносили удары руками и ногами молодым людям»,— сказано в Telegram-канале СКР.

В ведомстве утверждают, что участники драк снимали их на видео и распространяли в социальных сетях, показывая «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность». По версии СКР, участники драк планировали их заранее, вовлекали в участие в них несовершеннолетних и провоцировали конфликтные ситуации в общественных местах в Москве, после чего нападали на граждан.

Кроме организатора СКР задержал еще пять фигурантов дела 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения. Им предъявили обвинение по четырем эпизодам в рамках ч. 2 ст. 213 УК РФ. Их также арестовали. В скором времени будет избрана мера пресечения для организатора драк.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...