В Москве задержали организатора массовых драк мигрантов

Организатора массовых драк мигрантов из Центральной Азии в 2022–2023 годах задержали в Москве. Против него расследуется уголовное дело по признакам преступлений по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Он признался в организации как минимум пяти драк. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Организатора массовых драк мигрантов из Центральной Азии в 2022-2023 годах задержали в Москве

Фото: СКР Организатора массовых драк мигрантов из Центральной Азии в 2022-2023 годах задержали в Москве

Фото: СКР

«В период 2022–2023 гг. в городе Москве выходцы из Средней Азии, действуя в составе организованной преступной группы, грубо нарушая общественный порядок, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, то есть из хулиганских побуждений, беспричинно наносили удары руками и ногами молодым людям»,— сказано в Telegram-канале СКР.

В ведомстве утверждают, что участники драк снимали их на видео и распространяли в социальных сетях, показывая «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность». По версии СКР, участники драк планировали их заранее, вовлекали в участие в них несовершеннолетних и провоцировали конфликтные ситуации в общественных местах в Москве, после чего нападали на граждан.

Кроме организатора СКР задержал еще пять фигурантов дела 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения. Им предъявили обвинение по четырем эпизодам в рамках ч. 2 ст. 213 УК РФ. Их также арестовали. В скором времени будет избрана мера пресечения для организатора драк.

Олеся Павленко