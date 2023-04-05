Весь аварийный жилфонд в Самарской области расселят до конца 2024 года

На сегодняшний день из аварийного жилого фонда в Самарской области расселено 11,9 тыс. человек. Они переехали из аварийного жилья общей площадью почти 195,6 тыс. кв. м. При этом остаются нерасселенными почти 13 тыс. человек. Об этом сообщает региональное правительство.

«В этом году в 12 муниципальных образованиях Самарской области необходимо расселить 4 756 человек из 2 149 жилых помещений общей площадью порядка 80 тыс. кв.м. аварийного жилья»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего же из аварийного жилфонда Самарской области должно быть расселено свыше 24 тыс. человек – до конца 2024 года. Работа ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В марте текущего года в Самаре в здании 1899 года постройки, доходном доме Челышева, произошел пожар. В настоящее время решается вопрос с ремонтом здания.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Огонь зашел в доходный дом дважды».

Георгий Портнов