Взорванный петербургский бар, где погиб военкор Владлен Татарский, восстановят за неделю

Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где 2 апреля прогремел взрыв, убивший выступавшего на встрече с читателями военного корреспондента Владелина Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), планируют открыть после ремонта через неделю. Об этом пишет 78.ru.

Как выяснил корреспондент издания, сейчас в помещениях заканчиваются уборка и подготовка к ремонту. На все работы может уйти до семи дней.

Взрыв в принадлежащем бизнесмену Евгению Пригожину кафе Street Food Bar №1 прогремел во время встречи с Владленом Татарским, организованной движением «Киберфронт Z». Сам Владлен татарский погиб на месте. После взрыва по обвинению в совершении теракта задержали и отправили под стражу петербурженку Дарью Трепову. Уже после ареста фигурантки ответственность за теракт взяло на себя «санкт-петербургское крыло "Национальной республиканской армии"», связанное с проживающим на Украине экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, признанный иноагентом и объявленный в розыск за растрату.

Подробнее — в материале «Недолог суд Басманный».

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