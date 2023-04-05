Владимир Путин оценил на встрече с послами отношения с 17 государствами

Президент России Владимир Путинпровел церемонию инаугурации новых послов из 17 стран. В мероприятии участвовали послы США, ЕС, Дании, Норвегии, Сирии, Омана, Мексики, Ирака, Абхазии, Парагвая, Экваториальной Гвинеи, Северной Македонии, Брунея, Гондураса, Зимбабве и Гвинейской Республики. Владимир Путин в своей речи дал оценку отношениям Москвы с каждым из этих государств.

Начиная выступление, президент сказал, что Россия открыта к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться. Страна будет активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику и не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было, подчеркнул господин Путин.

«Наша страна и далее будет выступать в качестве одного из суверенных центров мировой политики и выполнять историческую миссию по поддержанию глобального баланса»,— сказал Владимир Путин.

Владимир Путин добавил, что надеется на поддержку Данией предложения России о создании комиссии для выяснения причин подрывов «Северных потоков». Господин Путин также отметил, что отношения России и Норвегии сведены к минимуму, взаимодействие по важным международным и региональным вопросам, в том числе в Арктике, заморожены. По его мнению, это не отвечает интересам россиян и норвежцев.

Владимир Путин отметил, что отношения России и США сейчас находятся в глубоком кризисе. По его словам, Россия всегда выступала за выстраивание отношений с США на принципах равенства и уважения и собирается продолжить это делать. Он также прокомментировал отношения России и ЕС. По его мнению, ЕС инициировал геополитическое противостояние с Россией. Господин Путин дополнил, что отношения России и ЕС сильно деградировали в последние годы.

Владимир Путин назвал Сирию надежным партнером России и союзником в арабском мире и на международной арене. «Россия помогла сирийскому народу в трудную минуту отстоять суверенитет и независимость перед лицом агрессии международных террористов»,— сказал он. Господин Путин дополнил, что Россия ценит взвешенных подход Мексики к урегулированию международных проблем. По его словам, Россия заинтересована в наращивании объемов торговли с этой страной.

Послы не смогли вручить верительные грамоты лично в руки Владимира Путина, так как в Кремле по-прежнему действуют антикоронавирусные ограничения.

Олеся Павленко