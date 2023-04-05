ВТБ в Удмуртии нарастил депозитный портфель физлиц более чем на четверть

Розничный кредитный портфель ВТБ в Удмуртии по итогам 2022 года превысил 32,5 млрд руб., показав прирост на 5%. Драйвером роста розничного кредитования стала ипотека, портфель которой за отчетный период увеличился на 20%, до 18,8 млрд руб. Портфель депозитов клиентов-физических лиц за год вырос на 28% и достиг 30,2 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Розничный кредитный портфель регионального подразделения за отчетный период показал прирост на 5% и достиг на 1 января 32,5 млрд руб. Всего за 12 месяцев банк предоставил жителям республики 4,8 тыс. кредитов на общую сумму свыше 11,7 млрд руб.

Драйвером роста рынка потребительского кредитования на протяжении года оставалась ипотека. Портфель кредитов на покупку жилья ВТБ в республике на 1 января 2023 года превысил 18,8 млрд руб., увеличившись за год на 20%. На ипотеку пришлось более половины от общего объема выданных ВТБ в Удмуртии розничных кредитов. За 12 месяцев жители республики оформили в банке более 2,2 тыс. жилищных займов на сумму свыше 6,5 млрд руб. Более трети из них были предоставлены на льготных условиях по программам господдержки. Наиболее востребованной стала «Ипотека с господдержкой», по ней банк выдал более 1 млрд руб. Еще на 773 млн руб. были оформлены займы в рамках «Семейной ипотеки».

Портфель привлеченных средств клиентов-физлиц банка в республике превысил 41,2 млрд руб. Из них почти 30,2 млрд руб. составляют депозиты, портфель которых увеличился за год на 28%.

«Несмотря на высокую турбулентность в экономике и санкционные ограничения в 2022 год мы нарастили объемы розничного бизнеса в республике по ряду ключевых направлений. В кредитовании драйвером роста продолжила оставаться ипотека, портфель которой за год вырос на 20%. Более 2,2 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью ВТБ. Значительный рост — более чем на четверть — достигнут по портфелю депозитов. Это подтверждает доверие клиентов к банковскому сектору в целом и к ВТБ как одному из надежнейших финансовых институтов страны. Также одним из значимых для нас результатов работы в прошедшем году я считаю сохранение надежных партнерских отношений с клиентами. Наша база клиентов-физлиц за год выросла на 10%»,— прокомментировала управляющий ВТБ в Удмуртской Республике Екатерина Шумкова.

Она также отметила, что ключевым проектом, стартовавшим в прошедшем году, стало присоединение банка «Открытие». «Главным приоритетом в процессе интеграции будут интересы клиентов. На первом этапе в феврале мы объединили наши банкоматные сети. Теперь клиенты ВТБ и «Открытия» могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах обеих кредитных организаций»,— прокомментировала руководитель регионального отделения ВТБ.