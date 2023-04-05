СК возбудил уголовное дело из-за прорыва трубы на Дровяной улице в Петербурге

Управление СК по Петербургу возбудило уголовное дело из-за аварии в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, повлекшей травмы пяти человек, в том числе у десятилетнего ребенка. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе СК.

Дело возбудили по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда по неосторожности. По данным СК, в результате коммунальной аварии ожоги получили пять человек. Госпитализированы двое спасателей, водитель провалившегося под асфальт автомобиля и 10-летний ребенок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что двое пожарных получили сильнейшие ожоги при прорыве трубы в центре Петербурга.

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