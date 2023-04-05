Путин уволил замглавы МЧС Гречушкина

Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Николая Гречушкина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Причины увольнения в документе не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Гречушкин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Николай Гречушкин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

29 марта господин Путин уволил с должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна. По данным РБК, господин Чуприян решил не продлевать контракт, который заканчивался в конце марта. Издание называло ключевым кандидатом на его должность советника министра Даниила Мартынова.

Николай Гречушкин был назначен замглавы МЧС в июле 2018 года. До этого был начальником продовольственной службы 22-й общевойсковой гвардейской армии Московского военного округа (2002–2004), замдиректора департамента тыла и вооружения МЧС (2008–2009), потом возглавил этот департамент (в 2008– 2014). Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.