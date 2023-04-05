Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин уволил замглавы МЧС Гречушкина

Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Николая Гречушкина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Причины увольнения в документе не приводятся.

Николай Гречушкин

Николай Гречушкин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Николай Гречушкин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

29 марта господин Путин уволил с должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна. По данным РБК, господин Чуприян решил не продлевать контракт, который заканчивался в конце марта. Издание называло ключевым кандидатом на его должность советника министра Даниила Мартынова.

Николай Гречушкин был назначен замглавы МЧС в июле 2018 года. До этого был начальником продовольственной службы 22-й общевойсковой гвардейской армии Московского военного округа (2002–2004), замдиректора департамента тыла и вооружения МЧС (2008–2009), потом возглавил этот департамент (в 2008– 2014). Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...