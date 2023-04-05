Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разрушающегося дома для сирот в Кировграде

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил поручил возбудить уголовное дело после сообщения СМИ о ненадлежащем состоянии построенного в 2013 году в Кировграде (Свердловская область) многоквартирного дома для детей-сирот, сообщила пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, оказавшись в безвыходном положении, собственники квартир обращаются в различные инстанции, но безрезультатно. По данному факту следственными органами СКР по Свердловской области организована процессуальная проверка. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин поручил разобраться с нарушением при расселении свердловчан из аварийного дома в поселке Таватуй (Свердловская область). По сообщениям СМИ, в доме оседают потолки и стены, а водопровод отсутствует на протяжении долгого времени.

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Диана Сунагатуллина