Бастрыкин поручил разобраться с нарушением при расселении свердловчан из аварийного дома

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки в связи с нарушением прав жителей поселка Таватуй (Свердловская область), которых не могут расселить из аварийного дома с 2016 года. По сообщениям СМИ, в доме оседают потолки и стены, а водопровод отсутствует на протяжении долгого времени.

Следователи свердловского управления СКР проводят проверку по ст. 293 УК РФ (халатность). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Доклад по озвученным обстоятельствам председателю СКР представит руководитель СУ СКР Михаил Богинский. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, ранее Свердловской области дополнительно выделили 2 млрд руб. для переселения жильцов аварийных домов. Программа по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, действует в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В Свердловской области из аварийного жилья с 2019 до середины 2022 года было переселено 12,6 тыс. человек.

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Диана Сунагатуллина