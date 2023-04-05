Александра Чеферина в третий раз избрали на пост президента UEFA

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) словенец Александр Чеферин избран главой организации на новый четырехлетний срок. Голосование на выборах главы UEFA проходило на безальтернативной основе.
Александр Чеферин
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Решение о продлении полномочий Александра Чеферина, который руководит Союзом европейских футбольных ассоциаций с 2016 года, было принято в Лиссабоне на 47-м Конгрессе UEFA. Свою кандидатуру на пост президента UEFA выдвинул лишь господин Чеферин, ни одного конкурента у него не было.
«Это огромная честь, но еще большая ответственность по отношению к футболу. Сделаю все, чтобы не разочаровать»,— сообщил руководитель Союза после переизбрания (цитата по официальному сайту UEFA).
Господин Чеферин — седьмой президент UEFA. 55-летний функционер возглавил организацию после отставки бывшего нападающего сборной Франции Мишеля Платини, ставшего фигурантом коррупционного скандала и отстраненного от футбольной деятельности.
До того как возглавить UEFA, Чеферин руководил национальным Футбольным союзом Словении (с 2011 года) и был вице-президентом юридического комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (2011–2016).