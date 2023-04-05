В Ленобласти проводились воздушные учения с объявлением сигнала «Режим»

Над Ленинградской областью был объявлен предупреждающий сигнал после обнаружения неопознанного летающего объекта в районе Соснового бора утром в среду, 5 апреля. По информации 78.ru, в районе проводились учения.

По легенде, объект в районе Соснового Бора находился на высоте около 10 тыс. метров и двигался со скоростью 200 км/ч. Сигнал «Режим» был снят спустя полчаса после объявления.

Сигнал «Режим» означает объявление требования неопознанному воздушному судну покинуть границы РФ.

Последний раз ограничения в небе Ленобласти вступали в силу в конце февраля, когда на территории региона также проходили воздушные учения.

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