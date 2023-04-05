Лидер СРЗП в алтайском заксобрании назвал возможных претендентов на роль единого оппозиционного кандидата в губернаторы

Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) в законодательном собрании Алтайского края Александр Молотов назвал политиков, которые, по его мнению, могут претендовать на роль единого кандидата в губернаторы от оппозиции. Выборы главы региона состоятся в сентябре 2023 года.

Потенциальных кандидатов господин Молотов назвал в публикации в своем Telegram-канале. В их число он включил депутата Госдумы РФ от СРЗП Александра Терентьева, а также руководителей фракций КПРФ и ЛДПР в заксобрании Андрея Кривова и Владимира Семенова. Александр Молотов предложил обсудить названных возможных кандидатов или расширить их список. Как пояснил он «Ъ-Сибирь», это его личная, а не партийная инициатива.

«Позиция партии заключается в том, что необходимо вводить институт самовыдвижения и необходимо находить консолидированного кандидата. Раз началась эта дискуссия, я посчитал должным и необходимым предложить реальные кандидатуры»,– пояснил лидер фракции СРЗП в заксобрании.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», фракция СРЗП внесла на рассмотрение в краевой парламент законопроект, позволяющий самовыдвижение на выборах губернатора. Он может быть рассмотрен на апрельской сессии заксобрания. «Вся эта история имеет место быть только в том случае, если нам удастся ввести самовыдвижение»,– отметил Александр Молотов.

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Валерий Лавский