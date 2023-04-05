«Авито»: объем предложения новостроек в Нижнем Новгороде вырос на 4%

В январе-марте 2023 года объем предложения на первичном рынке жилья в Нижнем Новгороде вырос на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом, подсчитали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Спрос на квартиры в новостройках города увеличился на 0,3% за квартал.

По данным «Авито», стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Нижнего Новгорода выросла на 8,2% за квартал, до 128,4 тыс. руб. По подсчетам аналитиков «Циан», нижегородские новостройки подорожали до 147,4 тыс. руб. за кв. м по итогам марта.

В России объем предложений вырос в среднем на 12,5% за январь-март. Заметнее всего количество лотов увеличилось в Томске (+69,2%), а сократилось – в Ульяновске (-26%).

Спрос на квартиры в новостройках России за январь-март в среднем вырос на 4,8%. Пользователи стали чаще интересоваться объектами со свободной планировкой (+19,3%). Значительнее всего спрос увеличился в Омске (+50,8%) и Севастополе (+42,3%), а снизился – в Москве (-37%).

Елена Ковалева