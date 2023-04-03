«Циан»: новостройки в Нижнем Новгороде подорожали на 10% за год

Стоимость квадратного метра в новостройках Нижнего Новгорода достигла 147,4 тыс. руб. по итогам марта, сообщили аналитики сервиса «Циан». Цены выросли на 2,3% за месяц и на 10% за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средняя стоимость новостроек в 18 крупнейших городах России достигла 140,7 тыс. руб. за кв. м (+0,8% к февралю). Эксперты «Циана» отмечают, что рост частично объясняется небольшим объемом ввода жилья – лотов с невысокими ценами становится меньше. Предпосылок к реальному росту цен аналитики не видят, отмечая, что покупателей стало больше интересовать вторичное жилье.

Подробнее о тенденциях на рынке – в материале «Ъ» «Застройщики придерживают корпуса».