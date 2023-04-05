Воронежский завод «Тяжмехпресс» в два раза сократил чистый убыток в 2022 году

Чистый убыток воронежского производителя механических прессов ОАО «Тяжмехпресс» по итогам 2022 года в сравнении с 2021 годом сократился в два раза — со 197,4 до 98,3 млн руб. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия.

Вместе с тем сократилась и выручка завода. Она упала почти в 1,3 раза с 866,2 до 675,8 млн руб. «Чистая прибыль сократилась на 203,2 млн», уточняется в отчете.

Себестоимость продаж снизилась на 127,4 млн до 569,9 млн. Выручка от продаж сократилась на 44%. Экспорт продукции упал почти в 4,5 раза, или на 55% — с 508,4 до 114,9 млн. При этом продажи на внутреннем рынке составили 275 млн руб.: в 2021 году их не было вообще.

Кредиторская задолженность выросла почти в 1,5 раза — с 826,9 млн до 1,2 млрд. Дебиторская задолженность увеличилась на 20,4 млн руб. с 366,5 до 386,9 млн.

Плановые показатели в 2022 году не достигнуты на 35%. В стоимостном выражении было произведено на 11% кузнечно-прессовых машин. В числах — две вместо трех. Производство запчастей упало на 66%, а общемашиностроительной продукции — на 13%. Кроме того, число сотрудников уменьшилось на 8% до 468 человек, производительность труда снизилась на 10%.

Падение показателей в основном связано с введением антироссийских санкций, следует из отчета. Уход с отечественного рынка поставщиков импортных комплектующих изделий и отсутствие российских аналогов привело к срыву сроков производства и отгрузки продукции.

Вместе с тем предприятие рассчитывает улучшить финансово-экономические показатели в 2023 году. Сейчас производство загружено на 100%, отмечается в документации. Подписаны контракты на изготовление нескольких прессов для российских клиентов на 1,8 млрд руб., а также договор на производство кантователя штампованных блоков на 85,2 млн руб.

О снижении динамики промышленности в 2022 году читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Индустриальные порки».

Александр Прытков

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