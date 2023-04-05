ВККС объявила конкурс по набору судей в инстанции новых регионов России

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) сообщила об открытии вакансий председателей судов на территориях присоединенных субъектов РФ: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующее сообщение размещено на сайте коллегией сегодня, 5 апреля.

Согласно опубликованной информации, вакантными являются должности председателей Верховных судов Донецкой и Луганской Народных Республик, председателей Херсонского и Запорожского областных судов. Также ведомство ждет заявок на должности председателей арбитражных судов во всех четырех регионах. Прием заявлений продлится до 18 апреля.

Ранее «Ъ» писал, что в декабре прошлого года территориальная подсудность военных в новых регионах РФ изменилась. Судебные разбирательства по делам военнослужащих из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей будут проходить в Ростовской области и в Крыму.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону