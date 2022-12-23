Встать, суд уходит

Территориальная подсудность по делам военной направленности в новых регионах РФ изменилась с 21 декабря. Дела в отношении военнослужащих будут рассматриваться в соседних регионах — в Крыму и Ростовской области. Специалисты полагают, что данная мера связана с отсутствием как таковой системы военных судов в Донбассе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уголовные дела, отнесенные к подсудности окружных военных судов (это не только дела о преступлениях, совершенных военнослужащими, но и, например, в отношении террористов), будут рассматриваться в Южном окружном военном суде, расположенном в Ростове-на-Дону. Рассмотрение дел гарнизонных судов ДНР и Запорожья будет проходить в Ростовском гарнизонном военном суде. Преступления, совершенные военными в ЛНР, подлежат рассмотрению в Новочеркасском гарнизонном военном суде. Делопроизводство военных судов Херсонской области переместится в Севастопольский гарнизонный суд. Информационные сообщения о нововведениях появились на официальных сайтах всех вышеперечисленных судебных инстанций.

Согласно постановлению Верховного суда России, копия которого имеется в распоряжении «Ъ», решение об изменении подсудности связано с введением военного положения на новых территориях России.

Ростовский юрист Антон Ключко полагает, что решение об изменении территориальной подсудности связано с тем, что сама система военных судов как таковая в этих регионах пока отсутствует.

«Если в Донецкой и Луганской народных республиках судопроизводство было воссоздано по образу и подобию российского, то на территории Харьковской и Запорожской областей даже этого не было,— говорит господин Ключко.— Для военных судов Ростовской области увеличение дел не будет критическим, потому что местные инстанции не сильно загружены».

В объединенной пресс-службе судов Ростовской области затрудняются прокомментировать нововведения.

«Мы сами пока не до конца понимаем, какой масштаб работы нам предстоит»,— пояснил пресс-секретарь Новочеркасского гарнизонного суда.

Как пояснил «Ъ» источник, работающий в судебной системе Севастополя, смена подсудности связана с невозможностью осуществления правосудия судами на новых территориях в условиях действующего там военного положения. Помимо этого, отмечают специалисты, судебная система ДНР и ЛНР еще не интегрировалась в российскую, местные судьи не прошли переаттестацию, законодательство не адаптировано. На Крымском полуострове, к примеру, на это ушли годы.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону; Александр Дремлюгин, Симферополь