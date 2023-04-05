«Квадра» может вложить в модернизацию Орловской ТЭЦ более 139 млн рублей

Генерирующая компания «Квадра» (входит в госкорпорацию «Росатом») планирует направить 139,5 млн руб. на модернизацию теплофикационной установки Орловской ТЭЦ. В рамках проекта смонтируют подмешивающую насосную станцию, которая позволит улучшить гидравлические параметры работы энергооборудования, уточнили в пресс-службе компании.

По словам главного инженера орловского филиала «Квадры» Сергея Бобкина, обновленная установка «значительно» повысит эффективность станции и позволит продолжить присоединение новых объектов инфраструктуры Орла к централизованной системе теплоснабжения.

Специалисты уже приступили к работам. Завершение модернизации запланировано в третьем квартале 2023 года.

О том, почему компания не может вывести с оптового рынка Ливенскую ТЭЦ в Орловской области, читайте в материале «Ъ» «Квадрооптер».

Иван Недокопов

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